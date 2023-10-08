



Зеленский о ситуации в Израиле и борьбе с террором

Вечером, 8 октября, президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение, затронув ситуацию в Израиле, который подвергся нападению ХАМАСа.



Он сообщил о своем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, которому выразил соболезнования относительно сотен погибших и тысяч раненых в результате террористической атаки ХАМАСа.



"Премьер-министр проинформировал о ситуации и действиях сил обороны и безопасности Израиля. Между украинским посольством и полицией Израиля есть постоянное сотрудничество для выяснения информации об украинцах, которые оказались в районах боевых действий и обстрелов. К сожалению, подтвердилась гибель граждан Украины, мои соболезнования близким", - сказал он.



По словам Зеленского, посольство совместно с разведкой круглосуточно работают, чтобы помочь всем украинцам, которым необходима помощь. Уже поступило более сотни обращений, установлено местоположение пяти граждан на юге Израиля.



Он добавил, что многих поразила внезапная атака террористов и их подготовка. Зеленский подчеркнул, что если ХАМАС может себе это позволить, это означает, что речь идет об угрозе далеко не для одной страны. На следующей неделе пройдут разные международные мероприятия относительно глобальной реакции на террор.



"Украинская позиция будет звучать как всегда в пользу единства и совместных действий. Террор открыл слишком много фронтов против человечества. Война против Украины. Война на Ближнем Востоке. Ужасные дестабилизации в Африке. Постоянная попытка спровоцировать кризис на продовольственном рынке мира. Быть сильными в таких условиях – это противостоять террору. Недостаточно быть большой страной. Недостаточно быть богатой страной. Недостаточно иметь амбиции. Быть сильным – это помогать защищать людей и жизнь от любых проявлений террора", - добавил Зеленский.