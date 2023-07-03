



Зеленский о Саакашвили: Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен состоянием экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Он поручил МИД вызвать грузинского посла на ковер.



"Прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михеила Саакашвили", - написал Зеленский в Telegram.



Он напомнил, что наша страна уже неоднократно призывала власти Грузии прекратить издевательство над Саакашвили и вернуть его в Украину.



"Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", - добавил президент.



Он отметил, что в очередной раз призывает грузинские власти передать Украине Саакашвили для необходимого лечения. Также глава государства призвал наших партнеров не игнорировать ситуацию и спасти жизнь бывшему президенту Грузии.



"Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь - это базовая европейская ценность", - подчеркнул Зеленский.



Отметим, 3 июля Саакашвили впервые после долгой паузы присутствовал в онлайн-формате на судебном заседании. Он продемонстрировал, насколько сильно похудел во время пребывания в больнице.



Бывшего президента Грузии задержали местные правоохранители еще в октябре 2021 года. Причиной стало "злоупотребление властью и преследование политических оппонентов", за что его заочно приговорили к шести годам тюрьмы.



За время пребывания под заключением Саакашвили восемь раз объявлял голодовку. На этом фоне его госпитализировали в местную клинику, где он находится сейчас.