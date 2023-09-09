Зеленский о переговорах с Путиным: со лжецом компромисс не получится
Убийство основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина является очередной демонстрацией того, что происходит при попытке заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным.
Такое заявление в интервью CNN сделал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность вести переговоры с Кремлем.
"Когда вы хотите прийти к компромиссу или диалогу с кем-то, вы не можете делать этого со лжецом", - подчеркнул Зеленский.
По словам украинского лидера, убийство Пригожина, который, судя по всему, получил после неудачного бунта гарантии относительно своей свободы и безопасности, является ярким предупреждением, к которому необходимо прислушаться.
В связи с этим Зеленский отверг идею переговоров с Россией, приведя в пример другие страны.
"Вы видели какой-то компромисс со стороны Путина по другим вопросам? С Грузией ? С Молдовой?" – спросил Зеленский.