



Зеленский – о мятеже в РФ: Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал события в России, где наемники ЧВК Вагнера начали мятеж против военного руководства страны.

“Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны – и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется. Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч, чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил”, – заявил президент Украины.



По словам Зеленского, “Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. И все это — один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен”.



“Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит”, – заключил он. “Все наши командующие, все наши воины знают, что делать”.