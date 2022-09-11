



Зеленский о деоккупации: мы не крабы и бочком назад никто не пойдет

Президент Украины Владимир Зеленский сделал для YES заявление про деоккупацию.

Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 11 сентября.

Таким образом, Зеленский прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы к переговорам.

"Мы не крабы и бочком назад никто не пойдет - только вперед. Мы не пионеры советского времени, но мы всегда готовы защитить свою землю", - сказал он.

Зеленский также почтил память жертв терактов 11 сентября 2001 года в США

"Этот день – один из самых трагических в истории США и мира. Украина, которая ежедневно испытывает ракетные обстрелы, хорошо знает, что такое терроризм, и искренне сочувствует американскому народу. Терроризм – зло, которому не место в современном мире, - отметил он.