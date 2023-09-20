



Зеленский – о большом прорыве в контрнаступлении и позитивном решении по ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, возможен ли большой прорыв в контрнаступлении ВСУ до конца года и анонсировал позитивное решение по поставкам дальнобойных американских ракет ATACMS.



Силы обороны будут иметь больше успеха в контрнаступлении в этом году. Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии Вольфу Блицеру (CNN) после своего выступления на Генеральной ассамблее ООН.



В частности, на вопрос, возможен ли в этом году большой прорыв в военном контрнаступлении Украины, Владимир Зеленский ответил: "На самом деле, никто не знает. Но я думаю, что у нас будет больше успеха".



Глава украинского государства отметил достижения Украины на востоке, и они есть – украинские войска прорвали первую линию обороны России, инициатива на фронте полностью за Украиной.



Поэтому Украине крайне необходимо предоставить оружие, иначе это приведет к "большим потерям на поле боя", заявил президент Зеленский в интервью CNN и анонсировал позитивное решение по поставкам дальнобойных американских ракет ATACMS.



Президент подчеркнул, что Украина стремится получить ракеты большой дальности от США, поставки которых президент Джо Байден все еще рассматривает. "Для нас будет потерей", если это оружие не будет предоставлено, и это приведет к "большим потерям на поле боя и в других местах", 1– подчеркнул Владимир Зеленский.



В то же время он анонсировал положительное решение о поставках ATACMS, заметив: "Мы на финишной прямой, я в этом уверен".



По словам Владимира Зеленского, Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, в частности американской Patriot, для защиты гражданского населения.



Напомним, еще в начале сентября CNN сообщал, что вскоре президент США Джо Байден примет окончательное решение по отправке ракетных систем большой дальности, также известных как ATACMS, Украине. Эти ракеты баллистического типа запускаются с установок M270 MLRS и M142 HIMARS, которые уже есть на вооружении ВСУ.



Газета The Wall Street Journal также писала, что США близки к принятию исторического решения о предоставлении Украине ракет ATACMS. Они якобы могут быть получены уже осенью. WSJ также утверждала, что украинские власти пообещали не запускать ракеты ATACMS по территории России.



А уже на этой неделе министр обороны США Ллойд Остин подчеркивал, что США сейчас больше сосредоточены на усилении украинской системы противовоздушной обороны, чем на передаче дальнобойных ракет, таких как ATACMS.