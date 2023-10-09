



Зеленский: Никто никогда не забудет нападение на Израиль

Международное сообщество должно объединиться для борьбы с террористическими организациями и государствами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на Парламентской ассамблее НАТО, передает издание The Guardian.



Зеленский сравнил тактику ХАМАС при нападении на Израиль с той, которую использует Россия в Украине. Он отметил, что израильские журналисты, которые посещали Украину и были свидетелями последствий зверств в таких городах, как Буча, где были обнаружены массовые захоронения, теперь видят подобную тактику, которую используют террористы в их стране.



Глава государства подчеркнул, что никто никогда не забудет нападение на Израиль.



"Тысячи ракет. Расстрел людей в автомобилях. Не пощадили никого. Сами террористы дали миру кадры своих зверств и гордились этим. Даже мертвых пытались унизить. Все это мы видели в Израиле", - сказал президент.



Он отметил, что международное сообщество должно согласовать основной стандарт приличия - "не насиловать женщин, не убивать, не воспринимать детей как трофеи, не заливать села и города кровью, не стрелять по мирным жителям в автомобилях".



Зеленский также указал на Иран, подчеркнув, что "страна не может сказать, что не имеет отношения к вторжению в Украину, когда продолжает продавать беспилотники России, и не может сказать, что не имеет отношения к нападению на Израиль, когда это поддерживают его чиновники".