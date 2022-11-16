



Зеленский: Нетаниягу обещал разобраться, как он может помочь Украине

Председатель партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу, которому поручено сформировать правительство Израиля, обещает разобраться, где и как в Украине могут помочь израильские системы ПВО.

По данным "РБК-Украина", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на телемарафоне.

"У нас вернулся контакт с Нетаниягу. У нас был нормальный разговор предметный, потому что список "предметности" предоставляла наша сторона. Мы передали все нюансы, связанные с ПВО. Это приоритет №1. Он заверил меня, что разберется как можно скорее с этим вопросом, подумает, где он может помочь, и вернется с ответом", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина уведомила Израиль о том, где и в чем стране нужна помощь. Зеленский подчеркнул, что страну не интересует оружие, которым можно будет атаковать Россию, учитывая особые отношения Еврейского Государства с Москвой.

"Нас интересуют системы защиты", - добавил Зеленский.