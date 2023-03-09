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Зеленский: Нет таких обстоятельств, чтобы я встретился с Путиным
09.03.2023 09:52 Раиса Вовк

Зеленский: Нет таких обстоятельств, чтобы я встретился с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не может представить ситуацию", при которой он встретился бы с российским диктатором Владимиром Путиным. 

"Нет таких обстоятельств, чтобы общаться с президентом РФ, потому что он не держит своего слова. У нас нет к нему никакого доверия", - сказал Зеленский в интервью CNN.

Он подчеркнул, что перед тем, как начинать применять дипломатические инструменты, нужно добиться того, чтобы Россия покинула украинскую территорию.

Напомним, что в феврале в Париже на трехсторонней встрече президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией. 

Позже Зеленский заявил, что Украина и ее граждане должны быть сильны на поле боя, чтобы быть "сильными в переговорах".

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