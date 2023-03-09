



Зеленский: Нет таких обстоятельств, чтобы я встретился с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не может представить ситуацию", при которой он встретился бы с российским диктатором Владимиром Путиным.



"Нет таких обстоятельств, чтобы общаться с президентом РФ, потому что он не держит своего слова. У нас нет к нему никакого доверия", - сказал Зеленский в интервью CNN.



Он подчеркнул, что перед тем, как начинать применять дипломатические инструменты, нужно добиться того, чтобы Россия покинула украинскую территорию.



Напомним, что в феврале в Париже на трехсторонней встрече президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией.



Позже Зеленский заявил, что Украина и ее граждане должны быть сильны на поле боя, чтобы быть "сильными в переговорах".