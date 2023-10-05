



Зеленский: Нельзя допустить "заморозки" войны и дать время России идти дальше

Зеленский призвал не допустить "заморозки" войны: иначе будет критический момент в 2028 году.



Нельзя допустить "заморозки" войны России против Украины, иначе страна-агрессор сможет восстановить военный потенциал к 2028 году и попытается атаковать другие страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите Европейского политического сообщества.



По его словам, сейчас Россия рассматривает разные сценарии на ближайшие годы, один из них - особенно опасный.

Президент подчеркнул, что если в этой агрессии против Украины будет любая пауза или заморозка ситуации, будет новый критический момент в 2028 году.



"Если России дать адаптироваться сейчас, то в 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал и у России будет достаточно силы атаковать страны, которые находятся в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых присутствует российский контингент. Это четкая информация от нашей разведки", - сказал он.



Зеленский добавил, что Россия ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше.



"Пожалуйста, помните, что наиболее опасный враг это тот, кто сделал выводы и подготовился к следующему удару на основе этих выводов", - сказал он.



Президент подчеркнул, что Москва четко очерчивает свою амбицию захватить больше имперского пространства и не позволить Европе быть пространством свободных наций и работающих демократий.



При этом война является базовым инструментом России - инструментом покорения или манипулировании другими.



Зеленский добавил, что Россия десятилетиями пытается держать контроль над соседями путем разжигания войны и замораживания войны. В частности, она нанесла боль Молдове, пыталась раздавить и разделить Грузию, дестабилизировать другие части Кавказа, душит Беларусь, а также пытается вырвать куски из тела Украины.