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Зеленский не исключил возвращение Крыма путём дипломатии
18.09.2022 08:04 Mignews.ua

Зеленский не исключил возвращение Крыма путём дипломатии

Крым обязательно будет возвращен Украине и, один из вариантов - с помощью дипломатии. По крайней мере, президент Владимир Зеленский его допускает. 

«Крым будет освобожден от российских оккупантов и возвращен в состав Украины, вероятно, дипломатическим путем», -. заявил президент Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters, обнародованному 17 сентября, правда, не уточнив,  когда и кем будет обсуждаться.

"Нужно деоккупировать территории. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем. Так может случиться. И безусловно, люди в Украине, конечно, больше бы поддержали дипломатический путь решения этого вопроса", - сказал глава государства.

При этом он отметил, что не может раскрывать то, как именно это будет осуществляться.

"Что за круг лиц будут обсуждать этот вопрос? И когда это будет? Я не могу сейчас сказать", - подчеркнул Зеленский.

Ранее украинский лидер заявил, что Украина самостоятельно будет решать, как возвращать Крым, оккупированный Россией с 2014 года.

В то же время президент информировал, что у Киева уже есть стратегия восстановления полуострова после освобождения.

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