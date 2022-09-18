



Зеленский не исключил возвращение Крыма путём дипломатии

Крым обязательно будет возвращен Украине и, один из вариантов - с помощью дипломатии. По крайней мере, президент Владимир Зеленский его допускает.



«Крым будет освобожден от российских оккупантов и возвращен в состав Украины, вероятно, дипломатическим путем», -. заявил президент Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters, обнародованному 17 сентября, правда, не уточнив, когда и кем будет обсуждаться.



"Нужно деоккупировать территории. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем. Так может случиться. И безусловно, люди в Украине, конечно, больше бы поддержали дипломатический путь решения этого вопроса", - сказал глава государства.



При этом он отметил, что не может раскрывать то, как именно это будет осуществляться.



"Что за круг лиц будут обсуждать этот вопрос? И когда это будет? Я не могу сейчас сказать", - подчеркнул Зеленский.



Ранее украинский лидер заявил, что Украина самостоятельно будет решать, как возвращать Крым, оккупированный Россией с 2014 года.



В то же время президент информировал, что у Киева уже есть стратегия восстановления полуострова после освобождения.