



Зеленский назвал причину, по которой украинцы не могут вернуться домой

Украинцы не могут вернуться к себе домой из вынужденной эмиграции из-за угрозы с воздуха.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский студентам и преподавателям Йельского университета.

"Вопросы противовоздушной и противоракетной обороны являются самыми актуальными. Они вынуждают наших людей не возвращаться домой. Для нас важно, чтобы возвращались семьи и дети, но нам надо их защищать", - отметил Зеленский.

Он также прокомментировал возможные поставки американской системы ПВО Patriot.

"Если бы вы нам их дали, я бы сам к вам приехал. Для нас это приоритет. Любые системы важны, они сберегут жизнь наших людей. США являются лидерами, они задают тренд этой помощи. С первых дней войны я говорил о закрытии неба. На земле Россия с нами ничего сделать не может", - добавил он.