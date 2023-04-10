



Зеленский намерен поговорить с премьер-министром Индии

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова в интервью телекомпании CNBC TV18.



"Мы считаем, что активизация политического диалога на самом высоком уровне является первым шагом к этой великой цели. Мой президент просит телефонного разговора с премьер-министром. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать его однажды в Киеве", - сказала она.



Джапарова также отметила, что Украина ожидает, что Индия, которая в этом году председательствует в G20, пригласит официальных лиц Киева принять участие в мероприятиях G20 и активизировать политический диалог.

