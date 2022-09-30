



Зеленский намерен национализировать все российские активы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинский парламент без проволочек принять закон о национализации ВСЕХ российских активов.



“На следующем заседании Верховной Рады Украины будет рассматриваться проект закона о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру. Прошу поддержать этот законопроект без проволочек. Завершаем демонтаж российского влияния на Украину, Европу и мир", – сказал он.