



Зеленский на Ставке: Применено высокоточное оружие

В пятницу, 4 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел, как он признался, очень напряженное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где получил оперативную информацию о ситуации на фронте. На протяжении 3 часов, а именно столько продолжалось заседание, участники проводили анализ событий, в том числе применение высокоточного оружия. Результатами все остались довольны.



Некоторыми деталями глава государства поделился в своем Telegram-канале.



"Украина успешно применила высокоточное оружие", - написал Владимир Зеленский по итогам заседания очередной Ставки.



По его словам, заседание было напряженным и длилось три часа, потому что много вопросов, которые нуждались в особом внимании.



В частности, глава государства заслушал доклады военных - главкома Залужного, командующих Сырского и Тарнавского - о ситуации на фронте, о наступательных и оборонных операциях, обеспечении и логистике.



На Ставке также поднимался вопрос "зернового коридора".



"Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем максимальное количество стран региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности", - указал президент.



Обсуждалось и развитие ВПК. Глава государства заверил, что сейчас максимально упрощаются процедуры оборонных предприятий, чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами.



"Анализ применения высокоточного оружия. Сейчас не время для озвучивания деталей. Но результаты удовлетворены", - резюмировал Владимир Зеленский.



Как сообщал Mignews, в ночь на 4 августа в Новороссийске раздались взрывы. Минобороны России заявило об атаке морскими безэкипажными катерами, которые якобы были уничтожены. Но позже в соцсетях сообщили, что в Новороссийске поврежден десантный корабль РФ, и было обнародовано видео его буксировки.



Позже СМИ сообщили, что за атакой на Новороссийск стоит СБУ. Было обнародовано видео атаки дрона на вражеский корабль.