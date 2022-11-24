



Зеленский на Совбезе ООН: Удары России - это преступление против человечности

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшние обстрелы украинской инфраструктуры "преступлением против человечности". Он также призвал членов Совета безопасности ООН принять резолюцию, которая осуждала бы любые формы энергетического террора Российской Федерации.



"Энергетический террор – это аналог применения оружия массового поражения", - сказал Зеленский.



«В мире не должно остаться никакой возможности для террора! Именно поэтому мы обращаемся к нашим партнерам за поддержкой для защиты нашего неба. Нам нужны современные и эффективные системы ПВО и ПРО и я благодарю всех, кто уже помогает», - подчеркнул Президент.



"Чего Россия хочет добиться? Когда температуры ниже нуля и миллионы людей не имеют электричества, воды, продовольствия. Это очевидное преступление против человечности", - отметил он в своем онлайн-обращении.



Также по словам Зеленского, РФ не должна участвовать в голосованиях, которые касаются ее агрессии против Украины.



"Террористическое государство не может участвовать ни в каких голосованиях по поводу своей агрессии, своего террора, это тупик", - сказал президент.



Зеленский также призвал изменить практику, при которой РФ как страна-террорист имеет право вето на любые решения Совбеза, в том числе касающиеся ее агрессии против Украины.



Кроме того, Зеленский призвал экспертов ООН приехать в Украину и лично проинспектировать украинские объекты критической инфраструктуры, а Совбез ООН - поддержать ранее презентованную им украинскую формулу мира.



"Сегодня за один день прилетело 70 ракет - вот российская формула террора", - подчеркнул президент.



