



Зеленский на саммите G7: состоялись первые встречи

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 20 мая в Японию, чтобы принять участие в заключительном дне саммита G7.



Украинский лидер рассказал о том, что провел ряд встреч. Первая состоялась с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.



"Поблагодарил за лидерство Великобритании в международной коалиции истребителей. Обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых во время состоявшихся 14 мая переговоров в Великобритании", - сообщает Зеленский.



По словам президента, стороны также пообещали о развитии двусторонних отношений между двумя странами и скоординировали позиции в преддверии участия в саммите G7.



На встрече с Сунаком также присутствовал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и украинская делегация.



"Очень благодарны за лидерство Великобритании в международной коалиции истребителей", - от себя добавил Ермак.



После этого в кулуарах саммита Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он отметил важность продолжения диалога между двумя странами по двусторонним отношениям. Стороны обсудили оборонную и политическую поддержку Украины со стороны Италии, а также первые результаты состоявшегося 13 мая визита в Италию.



"Необходимо усовершенствовать возможности противовоздушной обороны, включая подготовку наших пилотов. Скоординировали наши позиции в преддверии участия в саммите", - резюмировал Зеленский.



Также украинский лидер встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он рассказал о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях, а также проинформировал собеседника об инициативе украинской формулы мира, пригласив Индию присоединиться к ее реализации.



"Война принесла много кризисов и страданий. Депортированы дети, заминированные территории, уничтоженные города, разрушенные судьбы. Благодарю Индию за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны, в том числе на площадках международных организаций, и за оказание гуманитарной помощи Украине", - подчеркнул Зеленский.



Напомним, Зеленский отправился в Японию как гость на сессии по теме "мир и стабильность". Также он планирует провести переговоры с председательствующим на саммите премьер-министром Японии Фумио Кисидой.









