



Зеленский: мы не готовы говорить с "путинским режимом", уничтожающим нацию

Украина не готова вести переговоры с Россией, возглавляемой президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным "Интерфакс-Украина", об этом сказал президент страны Владимир Зеленский во время общения со студентами и преподавателями Йельского университета.

"Мне сложно сказать, кто такой или что такое "Путин". Путин - это круг людей, это военно-политическое руководство под брендом "Путин", которое идет агрессивными шагами по уничтожению нации", - сказал он.

По его словам, "путинский режим" проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Неуважение проявляется просто. Военные находятся на территории нашего государства. Режим сейчас выбирает для своего общества, сколько времени это общество будет изолировано после войны 10, 20, 100 лет. Когда у вас руки в крови, никто не хочет их давить", - сказал Зеленский.