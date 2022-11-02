



Зеленский: Москва "использовала" Беннета

Израиль предоставит Украине военные системы связи, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью 12 каналу, которое вышло в эфир в понедельник вечером. Зеленский сообщил, что Киев также запросил беспилотники и системы кибербезопасности в дополнение к недавнему официальному запросу на системы противовоздушной обороны, и призвал Израиль “выбрать сторону” в конфликте.



Зеленский также утверждал, что Москва “использовала” премьер-министра Нафтали Беннета, который в этом году пытался выступить посредником между Россией и Украиной.



“Россиянам не нужен посредник, они просто хотят, чтобы кто-то отсрочил события”, – сказал Зеленский, добавив: “Они увидели в Беннетте такого человека. Они использовали его. Он хотел остановить войну, но не мог”.



Замечания прозвучали через неделю после того, как Зеленский раскритиковал Израиль за отказ от поставок оружия и заявил, что Москва поможет продвинуть ядерную программу Ирана в обмен на отправку Тегераном беспилотников и ракет российским военным.



В октябре министр обороны Израиля Бени Ганц заявил послам Европейского Союза, что, хотя еврейское государство поддерживает Киев и страны Запада, оно не будет поставлять никакое оружие.

“Наша политика в отношении Украины не изменится – мы продолжим поддерживать и стоять на стороне Запада, мы не будем предоставлять системы вооружения”, – сказал Ганц.