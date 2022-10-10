



Зеленский - миру: РФ должна быть наказана за зверства!

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провёл встречи с рядом мировых лидеров.



Главный вопрос - события 10 октября, которые стали безапелляционным доказательством того, что РФ должна понести наказание за военные преступления и зверства, которые она совершает на глазах всего мира в отношении Украины и украинцев.



"Пообщался с Премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в укреплении международной политической и оборонной поддержки Украины, в частности, по прикрытию нашего неба. Обсудили дальнейшие решительные действия по усилению давления на Россию", - сообщил президент.



