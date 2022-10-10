Зеленский - миру: РФ должна быть наказана за зверства!
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провёл встречи с рядом мировых лидеров.
Главный вопрос - события 10 октября, которые стали безапелляционным доказательством того, что РФ должна понести наказание за военные преступления и зверства, которые она совершает на глазах всего мира в отношении Украины и украинцев.
"Пообщался с Премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в укреплении международной политической и оборонной поддержки Украины, в частности, по прикрытию нашего неба. Обсудили дальнейшие решительные действия по усилению давления на Россию", - сообщил президент.
Rozmawiałem dzisiaj z @ZelenskyyUa . Mówiliśmy o konieczności izolowania Rosji, która dziś dopuściła się masowych zbrodni wojennych. Zbrodnie takie - przypominam - nie ulegają przedawnieniu i ścigane są na całym świecie. Dziś i jutro będę rozmawiał o tym z innymi przywódcami.— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 10, 2022