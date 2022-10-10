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Зеленский - миру: РФ должна быть наказана за зверства!
10.10.2022 20:38 Раиса Вовк

Зеленский - миру: РФ должна быть наказана за зверства!

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провёл встречи с рядом мировых лидеров.

Главный вопрос -  события 10 октября, которые стали безапелляционным доказательством того, что РФ должна понести наказание за военные преступления и зверства, которые она совершает на глазах всего мира в отношении Украины и украинцев.  

"Пообщался с Премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в укреплении международной политической и оборонной поддержки Украины, в частности, по прикрытию нашего неба. Обсудили дальнейшие решительные действия по усилению давления на Россию", - сообщил президент. 

 

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