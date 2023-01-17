



Зеленский: Мир слышит в Давосе, какой террор Россия устроила в Украине

Мир слышит Украину в Давосе – там знают, что Россия сделала с Днепром, знают, что террористы делают с Херсоном, Харьковом, с нашим Донбассом и другими территориями. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем идеообращении.



"Началась сегодня работа ежегодного форума в Давосе, традиционно мощной глобальной политической и экономической площадки. Мир слышит Украину в Давосе – там знают, что Россия сделала с Днепром, знают, что террористы делают с Херсоном, Харьковом, с нашим Донбассом и другими территориями, на которые Россия принесла смерть.



Очень важно: первая леди Украины представила сегодня в Давосе все элементы нашей формулы мира, включая принципиальный пункт о справедливости – а это включает в себя полную ответственность российских террористов за все содеянное. И поддержка миром нашей дипломатической инициативы очень чувствуется.



Мы делаем все, чтобы эта поддержка стала действительно глобальной и чтобы шаги по завершению российской агрессии и возвращению безопасности были осуществлены всеми влиятельными участниками международных отношений.



Слава всем нашим героям! Вечная память всем, чьи жизни унесла российская агрессия. Слава Украине!"