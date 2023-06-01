



Зеленский: Коалиция Patriot и истребителей смогут победить российский террор

Две коалиции - западных ракетных комплексов Patriot и истребителей - помогут победить современный российский террор. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Молдове в четверг, 1 июня.



По его словам, необходимо решение о полноценной защите Украины от российских атак на земле и в небе.



"Этой ночью российские ракеты унесли жизни еще троих человек в Киеве, десять получили ранения. Убит один ребенок... По меньшей мере 484 украинских ребенка убиты Россией. В настоящее время есть две решающие составляющие: коалиция Patriot, которая положит конец российскому шантажу баллистическими ракетами, и коалиция современных истребителей, которые докажут, что у террора против наших городов нет шансов", - заявил президент.



Он поблагодарил всех, кто помогает и понимает, что "каждый шаг в обеспечении ПВО буквально спасает жизнь, а скорость формирования этих двух коалиций - коалиции Patriot и коалиции современных истребителей - буквально ускоряет мир".



Также Зеленский считает, что все страны, имеющие общие границы с Россией, включая Украину, должны как можно быстрее присоединиться к ЕС и НАТО. Иначе их ждет только два варианта - открытая война или оккупация. Россия боится НАТО и пытается предотвратить присоединение к Альянсу других стран и устраивает замороженные конфликты на соседних территориях. В частности, президент привел пример Приднестровья, где российские "миротворцы" находятся уже десятки лет.



"Все страны, имеющие границу с Россией и не желающие, чтобы Россия их разорвала, должны присоединиться к ЕС и НАТО. У нас есть только две альтернативы - либо открытая война, либо поэтапная оккупация Россией. Мы видим, что происходит в Беларуси, Грузии. Народы вовлекают в состояние беззакония", - сказал Зеленский.



В связи с этим президент заявил, что ожидает, что Украина будет принята в ЕС и НАТО как можно быстрее.



"Наши надежды становятся все дальше и дальше, и мне досадно, что я вынужден выразить это разочарование здесь как от имени солдат, которые борются за свободу, так и от имени нашего народа. Пора принимать решения. На саммите НАТО этим летом необходимо принятие Украину в члены. Нам нужен мирный саммит", - добавил президент.