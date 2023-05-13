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Зеленский: Китай дал обещание по поводу России
13.05.2023 21:24 Алина Груднева

Зеленский: Китай дал обещание по поводу России

Китайский лидер Си Цзиньпин пообещал не поддерживать Россию оружием для войны в Украине.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с итальянскими журналистами во время официального визита в Рим.

По словам украинского лидера, Киев рассчитывает на то, что Пекин сдержит свое обещание.

"Мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия в РФ и не будет оружием или другими технологиями поддерживать Россию", - отметил Зеленский.

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