



Зеленский: каждый убийца и палач будут привлечены к ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отомстить России за удары по украинским городам.

Об этом он написал в Telegram.

"Мы ответим агрессору на все удары: по Запорожью и Харькову, по Николаеву, Никополю, Донбассу, по всем нашим городам и регионам. Мы обязательно освободим всю нашу страну – от Херсона до Луганской области, от Крыма до Донетчины", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина не позволит России остаться безнаказанной.

"Каждый убийца и палач будут привлечены к ответственности за то, что натворил против украинцев", - резюмировал он.