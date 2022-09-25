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Зеленский: каждый убийца и палач будут привлечены к ответственности
25.09.2022 11:54 Алина Груднева

Зеленский: каждый убийца и палач будут привлечены к ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отомстить России за удары по украинским городам.

 
Об этом он написал в Telegram.
 
"Мы ответим агрессору на все удары: по Запорожью и Харькову, по Николаеву, Никополю, Донбассу, по всем нашим городам и регионам. Мы обязательно освободим всю нашу страну – от Херсона до Луганской области, от Крыма до Донетчины", - сказал Зеленский.
 
По его словам, Украина не позволит России остаться безнаказанной. 
 
"Каждый убийца и палач будут привлечены к ответственности за то, что натворил против украинцев", - резюмировал он.

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