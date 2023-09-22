



Зеленский: Канада помогает Украине спасать тысячи жизней

В пятницу, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Канады, где его встречали аплодисментами. Президент назвал Канаду лидером поддержки Украины в мире и поблагодарил канадские власти за поддержку "оружием и техникой, что позволило Украине спасти тысячи жизней".



"Сюда входят системы ПВО, бронетанковые техника, артиллерийские снаряды и очень существенная помощь в разминировании", - отметил Зеленский.



Кроме этого, президент Украины отдельно поблагодарил Канаду за лидерство в санкциях против России, а также чрезвычайно сильную поддержку украинского движения в НАТО и активное участие в обучении украинских солдат.



Глава украинского государства также напомнил о предоставленной помощи Украине в вопросе "избавления от зависимости от российского ядерного топлива".



"Это прогресс не только для нас. Украина и Канада вместе со своими партнерами демонстрируют всем, что вполне реально полностью разорвать связи с сомнительными российскими ядерными технологиями. Помимо чисто технологической опасности, российская атомная промышленность также служит интересам Москвы. Россия использует ядерные технологии и строительство атомных электростанций, таких как газ и нефть, для политических атак на суверенитет других стран. Таким образом, чем больше стран будут освобождены от российских энергоресурсов, тем скорее энергия в мире снова станет просто энергетическим ресурсом, а не оружием", - подчеркнул президент.



По словам Зеленского, во время переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо обсуждалась канадская инициатива "Большой семерки" по активизации усилий по конфискации российских активов".



"Те средства, которые Россия и ее приспешники используют для оплаты войны, должны быть направлены на справедливое возмещение ущерба, вызванного войной и террором", - заявил Зеленский.



Кроме того, по его словам, "требуется также активная и глобальная работа по привлечению России к ответственности за само преступление агрессии - все смерти и депортацию каждого ребенка и взрослого. Каждую жизнь нужно защищать, чтобы другие потенциальные агрессоры могли видеть, что война заканчивается приговорами в пользу агрессора".



В свою очередь, глава канадского правительства Трюдо заявил, что Канада предоставит Украине 650 млн канадских долларов в рамках долгосрочной программы помощи на бронированные автомобили и специальные машины медицинской эвакуации.



"Я четко заявил, что наше правительство будет помогать вам столько, сколько будет необходимо… Мы будем предоставлять долгосрочные меры помощи Украине. Речь идет о 650 млн. долларов за три года. Это на бронемашины и также специальные машины санитарной эвакуации, которые будут построены в провинции Онтарио", - отметил Трюдо, также выступая в канадском парламенте.



По его словам, Канада продолжит предоставлять экономическую помощь Украине на протяжении следующего года и направит инструкторов для истребителей F-16, чтобы Украина могла максимально эффективно пользоваться этими самолетами.



