



Зеленский: из Газы спасены 214 украинцев

Украине удалось эвакуировать из охваченной боевыми действиями Газы уде 214 своих граждан.



Об этом во время вечернего видеообращения по итогам 626-го дня войны в Украине сказал президент страны Владимир Зеленский.



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"Продолжаем эвакуацию граждан Украины из Газы. Буквально весь день продолжается эта работа. Практически каждый час изменяется количество тех, кого удалось спасти - уже 214 наших людей", - сообщил он.



По словам украинского лидера, также Киев помогает эвакуироваться из Газы гражданам Молдовы.



"Ждем, что это число спасенных возрастет. Благодарю ГУР, МИД, посольство Украины в регионе и всех тех, кто помогает нам с этой работой", - добавил Зеленский.