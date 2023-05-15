



Зеленский и Сунак сообщили о первых решениях по авиационной коалиции

Президент Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком обсудил вопрос создания авиационной коалиции в интересах Украины. Первые решения будут в скором времени, сказал глава украинского государства на брифинге в Лондоне в понедельник, 15 мая.



"Мы хотим создать эту коалицию самолетов, и я очень уверен в этом. Мы говорили об этом, и вскоре вы увидите некоторые, по моему мнению, важные решения. Но я думаю, нам надо над этим еще немного поработать", - заявил Зеленский.



Он добавил, что в вопросе создания авиационной коалиции важна позиция каждой из стран G7.



"Мы говорим о G7, и здесь очень важна позиция каждой из этих стран, важно, чтобы эта позиция была объединена. Мы говорим о коалиции самолетов", - отметил Зеленский.



В свою очередь, Риши Сунак заверил, что Великобритания будет ключевой частью авиационной коалиции.



"Мы будем ключевой частью коалиции партнеров, оказывающей такую поддержку Владимиру и Украине. Построить возможности Воздушных сил - непростое дело. Сюда входит не только передача самолетов, но и обучение пилотов и сопроводительная логистика, в чем Великобритания может играть большую роль", - сказал премьер.



Риши Сунак отметил, что обсудил с Зеленским тренировку украинских пилотов, которая "начнется относительно скоро". Также позже на этой неделе будут проведены переговоры по авиационной коалиции с другими политическими лидерами.



Тем временем Reuters пишет, что представитель премьер-министра Британии заявил, что Лондон не планирует передавать истребители Киеву.



Напомним, сегодня правительство Великобритании объявило, что уже этим летом начнутся учения украинских пилотов. Главным ориентиром для авиационной коалиции становится истребитель F-16.