Новости » Политика
Зеленский и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
05.10.2022 21:05 Алина Груднева

Зеленский и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО

Е

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
 
Они скоординировали шаги по вступлению Украины в НАТО.
 
"На постоянной связи с нашими стратегическими партнерами. Провел телефонный разговор с Генсеком НАТО. Скоординировали дальнейшие шаги по пути евроатлантической интеграции Украины", - сообщил Зеленский.
 
Столтенберг, в свою очередь, сказал, что Россия должна прекратить войну в Украине. По его словам, НАТО будет и дальше поддерживать и усиливать поддержку пострадавшего государства столько, сколько потребуется.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы