Зеленский и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Они скоординировали шаги по вступлению Украины в НАТО.
"На постоянной связи с нашими стратегическими партнерами. Провел телефонный разговор с Генсеком НАТО. Скоординировали дальнейшие шаги по пути евроатлантической интеграции Украины", - сообщил Зеленский.
Столтенберг, в свою очередь, сказал, что Россия должна прекратить войну в Украине. По его словам, НАТО будет и дальше поддерживать и усиливать поддержку пострадавшего государства столько, сколько потребуется.