



Зеленский и Штайнмайер провели встречу в Киеве: детали



Во вторник вечером, 25 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Владимир Зеленский заявил, что вклад Германии в путь Украины к миру и возобновление территориальной целостности очень существенный.



Штайнмайер после встречи с Зеленским заявил, что Германия предоставит Украине две установки MARS, четыре гаубицы и продолжит поставку систем ПВО. "Скоро будут поставлены две системы MARS и четыре гаубицы», - заявил президент Германии на брифинг.



Напомним, сегодня Штайнмайер находится с официальным визитом в Украине. Как и другие зарубежные лидеры, он приехал на поезде. Он уже успел обратиться с посланием к украинцам, заверив, что Германия продолжит поддержку в военном, политическом, финансовом и гуманитарном отношении.



Во время поездки в Корюковку Черниговской области ему пришлось полтора часа провести в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Годом ранее он уже посещал это место, оно известно тем, что во время Второй мировой войны немецкие солдаты уничтожили все местное население.