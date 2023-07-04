



Зеленский и президент Швеции договорились вместе идти в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Швеции Ульф Кристерссон договорились координировать усилия по приближению вступления стран в НАТО.



В ходе телефонного разговора лидеры стран обсудили ситуацию на поле боя в Украине, последние события на территории России, а также темпы реализации предварительных договоренностей по оборонной поддержке от Швеции.



"Договорились координировать усилия по приближению членства Украины и Швеции в НАТО", - сообщил Зеленский.



Президент Украины поблагодарил за результативное полугодовое председательство Швеции в Совете Евросоюза и активное участие в подготовке двух санкционных пакетов против России.



Отметим, что Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО еще в прошлом году. Заявки на членство должны быть одобрены всеми членами НАТО, но Турция и Венгрия долгое время затягивали их одобрение. В конце концов, Финляндия присоединилась к НАТО, а Швеция пока нет.



Украина страна хочет присоединиться к Альянсу по окончании войны с Россией. Однако страна стремится получить политическое решение о поддержке вступления на саммите Альянса в Вильнюсе.



К тому же, Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. В Альянсе уже рассматривают несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.