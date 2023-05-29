



Зеленский и премьер Камбоджи обсудили украинскую формулу мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном 29 мая.



Президент поблагодарил премьера Камбоджи за принципиальную позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.



"Отметил подготовку Камбоджей украинских специалистов по разминированию. Надеюсь на продолжение этого сотрудничества. Рассказал об украинской формуле мира и пригласил Камбоджу присоединиться к конкретным шагам по ее реализации", - добавил Зеленский.



В ноябре 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил визит в Камбоджу. Это был первый в истории визит украинского министра в эту страну.



Камбоджа провела учение по разминированию для украинских саперов. Страна также планировала помочь Украине с разминированием ее территории.



При этом в конце января премьер Камбоджи заявил, что у страны нет возможности оказывать Украине военную помощь. В то же время она готова учить разминированию и российских военных.