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Зеленский и Макрон обсудили "ядерный терроризм РФ на ЗАЭС"
16.08.2022 17:08 Ольга Белозерова

Зеленский и Макрон обсудили "ядерный терроризм РФ на ЗАЭС"

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Зеленский сообщил, что проинформировал Макрона о ситуации на фронте, а также о ядерном терроризме РФ на Запорожской АЭС.

Также президент Украины поблагодарил французского коллегу за "весомую оборонную поддержку". 

"Обсудили усиление макрофинансовой помощи Украине и вызовы в сфере продовольственной безопасности. Мы должны увеличить санкционное давление на РФ", - написал Зеленский. 

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