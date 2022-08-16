



Зеленский и Макрон обсудили "ядерный терроризм РФ на ЗАЭС"

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.



Зеленский сообщил, что проинформировал Макрона о ситуации на фронте, а также о ядерном терроризме РФ на Запорожской АЭС.



Также президент Украины поблагодарил французского коллегу за "весомую оборонную поддержку".



"Обсудили усиление макрофинансовой помощи Украине и вызовы в сфере продовольственной безопасности. Мы должны увеличить санкционное давление на РФ", - написал Зеленский.