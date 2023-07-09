Новости » Политика
Зеленский и Дуда внезапно приехали в Луцк. Фото
09.07.2023 11:56 Раиса Вовк

Зеленский и Дуда внезапно приехали в Луцк. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда прибыли в Луцк в Волынской области. 

Визит президентов в Луцк заранее не был анонсирован. При этом вчера, 8 июля, вечером в городском совете сообщили, что движение транспорта на улицах Старого города, где расположен костел, будет перекрыто из-за проведения мероприятий по увековечиванию памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.

Зеленский и Дуда посетили кафедральный костел святых Петра и Павла. На мессу прибыл митрополит Православной церкви Украины Эпифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, а также глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав. 

Польша - одна из стран, которая больше всех поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии. Она оказывает военную помощь нашим защитникам и поддерживает стремление Украины присоединиться к НАТО.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru