



Зеленский и Дуда при встречи в Луцке обсудили самый актуальный вопрос на сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в ходе мероприятий в Луцке обсудили предстоящий саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе. Об этом сообщает сообщение Зеленского в Twitter.



"На мероприятиях в Луцке с Анджеем Дудой смогли коротко, но очень предметно поговорить о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе", - сообщил президент. Зеленский отметил, что лидеры договорились действовать вместе, чтобы получить наилучший результат для Украины.



Напомним, 9 июля президенты Украины и Польши неанонсировано приехали в Луцк. Они посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла и почтили память жертв Второй мировой войны и 80-летия Волынской трагедии.



Зеленский также провел координационное совещание по безопасности и социальной ситуации на Волыни.



Отметим, на саммите Украина хочет получить приглашение вступить в Альянс после окончания войны. Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов Альянса подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.



К тому же, Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить их на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.