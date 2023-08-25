



Зеленский и Байден договорились: США ускорят передачу F-16 Украине

Соединенные Штаты Америки будут в ускоренном порядке давать разрешения другим странам на передачу своих истребителей F-16 Украине. Об этом шла речь в телефонном разговоре президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Белого дома.



"Президент Байден и президент Зеленский обсудили начало подготовки украинских пилотов-истребителей и обеспечение ускоренного согласования для других государств на передачу своих F-16 Украине после завершения учебы по повышению обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.



Напомним, ряд европейских стран согласились заняться обучением украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках авиационной коалиции. Тренировки пройдут в Дании и Румынии.



Также Дания, Нидерланды и Норвегия пообещали предоставить Украине F-16. На сегодняшний день известно, что Киев получит по меньшей мере 61 самолет из Дании и Нидерландов.