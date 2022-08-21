



Зеленский: готовимся к жесткой и гадкой атаке на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что на следующей неделе возможна масштабная атака со стороны России.

24 августа исполняется полгода с момента начала полномасштабной войны. На эту же дату попадает День независимости Украины.

"Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно гадкое и что-то особенно жестокое. Такой у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же постоянно - гадкое и жестокое", - сказал Зеленский.

По его словам, одной из ключевых задач РФ является унижение украинцев, обесценивание их возможности, распространение неверия, страха и конфликтов.

Зеленский призвал украинцев быть достаточно крепкими, чтобы выстоять и пройти весь путь к победе.