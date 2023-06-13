



Зеленский: Готовим несколько сценариев наказания руководства РФ

Во вторник, 13 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по справедливому наказанию российских руководителей за преступление агрессии против Украины.



Президент отметил, что на важном совещании присутствовали представители Офиса президента Украины, члены правительства, Верховной Рады и Офиса генерального прокурора.



"Готовим несколько сценариев ради одного обязательного результата - реального, законного и справедливого наказания российских руководителей за преступление агрессии против Украины", - добавил президент.



По его словам, все российские преступления этой войны порождены одним первичным преступлением - агрессией.



"Ответом на это преступление станет специальный трибунал. Кремлевские стены не способны остановить справедливость, а против правосудия не бывает ракет", - добавил Зеленский.



Отметим, что большинство судей Международного суда ООН поддержали решение о приобщении 32 государств к иску Украины против России из-за нарушения Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.



Также Международный суд в Гааге разрешил Литве вступить в дело Украины против РФ о военных преступлениях.



Также Украина передала в Международный уголовный суд всю необходимую информацию о подрыве россиянами Каховской гидроэлектростанции.