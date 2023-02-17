



Зеленский: Голиаф должен проиграть, но у нас нет пращи Давида из Израиля

Во время выступления Зеленский сравнил войну России против Украины с библейской историей о Давиде и Голиафе. Президент подчеркнул, что "свободный мир не имеет альтернативы, кроме как победы над Голиафом, пришедшим уничтожить нашу жизнь".



“Быть Давидом значит бороться и мы боремся. Быть Давидом – иметь пращу, с которой нужно победить. Мы еще не имеем пращи Давида из Израиля, но я надеюсь, это временно”, – сказал Зеленский.



Президент выразил благодарность всем партнерам, кто помогает и дает оружие "украинскому Давиду".



"Благодаря оружию российский Голиаф уже начал терять равновесие", – подчеркнул глава Украины и добавил, что российский Голиаф "однозначно упадет в этом году". При этом Зеленский заявил что "не должно быть альтернативы нашей решимости".



Зеленский упомянул о Мюнхенской конференции в 2022 году, которая предшествовала полномасштабному вторжению России в Украину. Он отметил, что в прошлом году не услышал, что мир готов быть с Украиной. По его словам , хотя Россия обречена, чтобы потерпеть поражение, она все еще имеет потенциал. Он добавил, что Путин пытается "купить дополнительное время, торгуясь с миром". Поэтому президент отметил важность быстрого принятия решений по оружию, чтобы ограничить российский потенциал.



“Нет альтернативы скорости, потому что это скорость, от которой зависит жизнь. Пока мы ведем переговоры, как усилить нашу оборону современными танками, Кремль думает, как задушить Молдову”, – сказал Зеленский.



Также глава государства упомянул о самолетах, заявив, что пока Украина убеждает, что ей нужна боевая авиация, "Россия уже убедила иранский режим и результатом уже являются не только дроны, а что-то, чем Кремль, за это заплатил.



"Вы уверены, что это только деньги? Будет ли мир сталкиваться с "обогащенным" иранским режимом?", – отметил президент, намекнув на обогащение урана, к которому стремятся иранские власти.



Глава Украины предостерег от обострения ситуации в Персидском заливе. Поэтому он подчеркнул, что речь идет не только об Украине.



"Голиаф должен проиграть и этому нет альтернативы, потому что Кремль может уничтожить безопасность", – сказал Зеленский.

