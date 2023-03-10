



Зеленский: Гарантии безопасности нам нужны, пока мы не в НАТО

Украина хотела бы получить стратегические гарантии безопасности во время войны, даже если пока страну не берут в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин.



"Что касается саммита НАТО в Вильнюсе, так мы приглашены, но мы бы хотели, чтобы были какие-то соответствующие шаги вперед, кроме того статуса, который сегодня есть у нас в наших отношениях с НАТО. Конечно мы благодарим все государства НАТО, которые поддерживают нас на поле боя, кроме этого нам нужны стратегические гарантии безопасности", - заявил он.



По словам президента, Украина ожидает получить гарантии на саммите НАТО в Вильнюсе.



"На этом пути нам нужны гарантии безопасности даже если мы не можем быть в НАТО во время войны, мы бы хотели иметь соответствующие гарантии безопасности пока мы еще не в НАТО. Соответствующих шагов на встрече навстречу со стороны государств НАТО к Украине мы ожидаем на этом саммите в Вильнюсе", - подчеркнул Зеленский.



Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина ожидает, что на следующем саммите НАТО будет подписан документ по гарантиям безопасности.