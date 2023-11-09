Зеленский: эвакуация украинцев из Газы - кропотливый процесс
Украинские дипломаты продолжают усилия по эвакуации граждан страны из Газы.
Об этом во время вечернего обращения к нации сказал президент Украины Владимир Зеленский.
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"Продолжаем эвакуацию наших граждан из Газы – сейчас уже 89 наших людей спасли", - сообщил украинский лидер.
По словам Зеленского, процесс эвакуации украинцев из Газы является очень кропотливым и щепетильным процессом.