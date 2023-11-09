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Зеленский: эвакуация украинцев из Газы - кропотливый процесс
09.11.2023 21:14 Алина Груднева

Зеленский: эвакуация украинцев из Газы - кропотливый процесс

Украинские дипломаты продолжают усилия по эвакуации граждан страны из Газы.

Об этом во время вечернего обращения к нации сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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"Продолжаем эвакуацию наших граждан из Газы – сейчас уже 89 наших людей спасли", - сообщил украинский лидер.

По словам Зеленского, процесс эвакуации украинцев из Газы является очень кропотливым и щепетильным процессом.

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