



Зеленский: эвакуация украинцев из Газы - кропотливый процесс

Украинские дипломаты продолжают усилия по эвакуации граждан страны из Газы.



Об этом во время вечернего обращения к нации сказал президент Украины Владимир Зеленский.



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"Продолжаем эвакуацию наших граждан из Газы – сейчас уже 89 наших людей спасли", - сообщил украинский лидер.



По словам Зеленского, процесс эвакуации украинцев из Газы является очень кропотливым и щепетильным процессом.