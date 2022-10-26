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Зеленский: есть позитивная тенденция в отношениях Киева с Израилем
26.10.2022 20:16 Алина Груднева

Зеленский: есть позитивная тенденция в отношениях Киева с Израилем

Президент Украины Владимир Зеленский видит позитивную тенденцию в отношениях между Киевом с Иерусалимом.

 
Соответствующее заявление он сделал после того, как две страны обменялись разведданными о примерно 400 иранских беспилотниках, которые использует Россия. 
 
"Мы находимся в начале сотрудничества, это положительная тенденция в отношениях с Израилем", — сказал Зеленский.
 
По его словам, после долгой паузы он видит, что отношения движутся вперед.

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