



Зеленский: есть информация о возможной гибели украинки в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский с самого утра, 7 октября, находится на постоянной связи с дипломатами и разведкой в Израиле.



Об этом он сообщил во время традиционного вечернего видеообращения.



"Из-за террористического нападения на Израиль и угрозы нашим гражданам, находящимся в Израиле, создан оперативный штаб при МИД Украины. Все службы и наше посольство отслеживают информацию относительно граждан Украины, которые могли оказаться в небезопасности”, - сказал он.



По состоянию на сейчас проверяется информация о возможной гибели одной из гражданок Украины в Израиле и проводится поиск еще двух украинцев.



"Как только будут проверенные детали относительно этих людей, дипломаты сообщат обществу. Дорогие украинцы, если вы сейчас находитесь в Израиле, будьте максимально внимательны, придерживайтесь инструкций и заботьтесь о себе и других возле вас. При любой необходимости, пожалуйста, обращайтесь в наше посольство любым доступным вам способом: Украина поможет всем своим людям, чтобы не происходило", - добавил президент Украины.



По его словам, сегодня весь мир увидел ужасные кадры из Израиля о том, как террористы издеваются над женщинами, мужчинами, как захватывают в заложники даже пожилых людей. Он напомнил, что по Израилю было выпущено тысячи ракет, людей расстреливали прямо посреди улицы.



"Террористическое нападение на Израиль было тщательно подготовлено, весь мир понимает, какие именно спонсоры террора могли побуждать и обеспечить организацию этой атаки. Израиль имеет полное право на защиту от террора, как и любое другое государство. Никакой поддержки террористам", - отметил Зеленский.



