



Зеленский: Если Украина не выстоит – все соседи России будут под угрозой

Если России удастся захватить Украину, она понесет боль и страдания и в другие государства Европы. Однако она не сможет этого сделать, ведь наша страна выстоит. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на выступлении перед парламентом Дании.



Он отметил, что сейчас российское зло бьет болью и смертью по украинским городам и селам. При этом страна-агрессор открыто говорит, что не ограничится Украиной.



"Потом после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше в Европу и дальше в мир. И я уверен, что вы это слышите из Москвы. Все соседи России под угрозой, если Украина не выстоит", - подчеркнул Зеленский.



Президент отметил, что международное право не получится реанимировать. По его словам, любая из демократии мира может стать мишенью. То ли для ракет, то ли для наемников, то ли для дестабилизации. Он уверен, что демократические страны это ощущают.



"Но Украина таки выстоит. Я хочу, чтобы вы это услышали, увидели и почувствовали. Украина выстоит", - подчеркнул он.



