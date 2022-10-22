



Зеленский: Если РФ нанесет ядерный удар по Банковой, мир должен ответить РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, как мир должен ответить, если Российская Федерация решится нанести ядерный удар по Офису президента в Киеве – мир должен ответить ударом по центру принятия решений в самой России.



"Мы с вами постоянно слышим призывы, что Россия должна нанести удар по центрам принятия решений (в Украине – ред.). Как должен мир отвечать? Не важно, является Украина страной НАТО или не НАТО. Это происходит сегодня на европейском континенте. Никому не позволено брать и шантажировать, шантажировать как террорист. Если звучит месседж, что будет удар по центру принятия решений, то ответ мира должен быть следующим: смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься. Удар по тому, кто дает задание убивать людей", – заявил Владимир Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, обнародованном в субботу, 22 октября.



"Если ты так сделаешь, ты должен знать: через секунду, уже несмотря на последствия твоего удара, будет удар по центру принятия решений у тебя, в твоем государстве. Это никакой не шантаж. Это вопрос того, что тебе кто-то угрожает, но тот, кто угрожает, должен об этом знать. Это как человек, который убивает на улице другого человека. Или грабит. Перед тем, как ограбить или убить, он знает, что сядет в тюрьму, потому что он виновен", – объяснил президент.



При этом Владимир Зеленский заметил: можно долго говорить о гуманизме, но Украина живет "в такой ситуации и с таким соседом, который, кроме силы, ничего не понимает".



Напомним, ранее в НАТО заявили: возможное применение ядерного оружия против Украины, скорее всего, вызовет физический ответ многих союзников и потенциально самого Альянса. Об опасности, связанной с ядерными угрозами РФ, предупреждал и президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что прямая угроза применения ядерного оружия возникла впервые после кубинского кризиса.