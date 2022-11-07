



Зеленский: Если бы Иран не поставлял оружие России, мы бы уже были ближе к миру

Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном вечернем видеообращении заявил, что Иран, поставляющий России оружие, должен вместе с ней отвечать за последствия войны в Украине.



"Соучастие в российском терроре должно быть наказано. Если бы не иранские поставки оружия агрессору, мы бы сейчас были уже ближе к миру, это означает ближе к полному решению продовольственного кризиса, к стабилизации на энергорынке, к надежной защите от радиационного шантажа. Поэтому каждый, кто помогает России продолжать эту войну, должен вместе с ней отвечать и за последствия этой войны".



Зеленский сообщил, что Россия концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической.



"В частности, и для этого России понадобились иранские ракеты", – сказал президент.