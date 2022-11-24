



Зеленский: Единственное, что может Россия – это терроризировать

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в своем вечернем обращении со словами поддержки и благодарности за стойкость и выдержку.



"Почти каждый час я получаю сообщение об ударах кафиров по Херсону и другим общинам области. Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать из Херсона.



Это месть проигравших. Воевать они не умеют. Единственное, что пока могут – это терроризировать. Либо энергетический террор, либо артиллерийский, либо ракетный – вот это и все, к чему деградировала Россия при нынешних ее руководителях.



Только освобождение нашей земли и надежные гарантии безопасности для Украины могут оградить наш народ от любых российских эскалаций. Каждый день работаем с партнерами ради этого. Скоро будут весомые новости.



Я благодарю всех, кто поддерживает Украину в это чрезвычайно сложное время! Спасибо каждому и каждому, кто воюет и работает ради нашего государства!



Мы с вами выдержали 9 месяцев полномасштабной войны, и Россия так и не нашла способ нас сломать. И не найдет. Должны так держаться и дальше, как сейчас. В единстве и помогая друг другу. Слава Украине!"