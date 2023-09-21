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Зеленский, Дуда и Науседа сели и поговорили о зерне
21.09.2023 15:32 Mignews

Зеленский, Дуда и Науседа сели и поговорили о зерне

Неожиданное, но приятное сообщение прилетело сегодня из Нью-Йорка: состоялась встреча президентов Украины, Польши и Литвы. Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа говорили о важном – о зерне.

Как заявил президент Литвы, разногласия между двумя странами разрешатся в ближайшее время. Гитанас Науседа обсудил с президентами Украины и Польши упрощение перевозки зерна через Польшу и увеличение транзита через Литву, чтобы снизить давление, пишет LRT.





Напомним, в четверг, 21 сентября, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел телефонный разговор с польским коллегой Робертом Телусом. Стороны договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран по аграрной продукции. Министры подтвердили тесные и конструктивные отношения между странами. Стороны также "согласились выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по экспорту".

Следующие переговоры состоятся в ближайшие дни. 

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