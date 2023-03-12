



Зеленский договорился с новым президентом Чехии о взаимодействии и поддержке

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным президентом Чехии Петром Павелом.



"Провел разговор с президентом Чехии Петром Павелом. Поздравил с официальным вступлением в должность. Проинформировал о ситуации на фронте, наших потребностях безопасности. Говорили о движении Украины в Евросоюз. Договорились и дальше активно взаимодействовать. Поддержка Чехии важна для Украины в борьбе с российской агрессией!", - сообщил глава государства.