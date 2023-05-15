



Зеленский: Для начала контрнаступления ВСУ нужно еще немного времени

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит очень важные контрнаступательные действия, но для их начала нужно еще немного времени. Об этом сообщает CNN.



"Нам действительно нужно еще немного времени. Не слишком много, прежде чем начать долгожданное контрнаступление", - заявил он, отказавшись сообщить даты начала контрнаступления.



В свою очередь премьер Британии Риши Сунак заявил, что война России в Украине переживает переломный момент.



"Россия совершила неспровоцированное и незаконное нападение на украинский народ. Она совершает ужасные военные преступления... Великобритания будет неизменно поддерживать Украину и ее народ, чтобы защитить себя от этой агрессии", - подчеркнул он.



Напомним, Зеленский заявлял, что украинские военные очень мотивированы перед контрнаступлением, а силы обороны Украины почти готовы к наступательным действиям.



Кроме того, Зеленский говорил, что контрнаступление начнется, как только Украина получит минимум, с которым сможет вырваться вперед.