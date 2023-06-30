Новости » Политика
Зеленский дал приказ Залужному и Наеву срочно усилить границу с Беларусью
30.06.2023 14:53 Раиса Вовк

Зеленский дал приказ Залужному и Наеву срочно усилить границу с Беларусью

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего на котором заслушал доклады командующих. Была оценена ситуация на самых горячих направлениях фронта, а также принято решение усилить контроль на границе с Беларусью. 
.
"Ставка. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Наева.

Ситуация в поле боя, движение вперед. Ужесточение наших операций дополнительными артсистемами и снарядами.

Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГНСУ по ситуации в Беларуси. Держим ее на постоянном контроле.

Решением Ставки – Главкому Залужному и командующему "Севером" Наеву – выполнить комплекс мер по усилению этого направления".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы