



Зеленский дал приказ Залужному и Наеву срочно усилить границу с Беларусью

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего на котором заслушал доклады командующих. Была оценена ситуация на самых горячих направлениях фронта, а также принято решение усилить контроль на границе с Беларусью.

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"Ставка. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Наева.



Ситуация в поле боя, движение вперед. Ужесточение наших операций дополнительными артсистемами и снарядами.



Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГНСУ по ситуации в Беларуси. Держим ее на постоянном контроле.



Решением Ставки – Главкому Залужному и командующему "Севером" Наеву – выполнить комплекс мер по усилению этого направления".