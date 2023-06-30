Зеленский дал приказ Залужному и Наеву срочно усилить границу с Беларусью
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего на котором заслушал доклады командующих. Была оценена ситуация на самых горячих направлениях фронта, а также принято решение усилить контроль на границе с Беларусью.
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"Ставка. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Наева.
Ситуация в поле боя, движение вперед. Ужесточение наших операций дополнительными артсистемами и снарядами.
Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГНСУ по ситуации в Беларуси. Держим ее на постоянном контроле.
Решением Ставки – Главкому Залужному и командующему "Севером" Наеву – выполнить комплекс мер по усилению этого направления".